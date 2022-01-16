Как сообщает Politeka.net, жена бывшего главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая полгода назад родила ему сына Льва, поделилась в своих Instagram-сторис очаровательным фото. На снимке девушка показала, что кардинально сменила прическу из-за длительного перелета.
На снимке Даша запечатлела себя в зеркало и продемонстрировала перемены – теперь она с короткими тугими косичками. Перед камерой девушка появилась в светлой футболке и клетчатой курточке, а на ее лице видно медицинскую маску.
В сторис Квиткова рассказала, с чем было связано решение заплести косички, ведь она всегда ходит с распущенными волосами. "Заплела косички, потому что перелет сутки и Лев оставил бы меня без волос", - поделилась блогерша. Похоже сын Даши и Никиты сейчас в том возрасте, когда интересуется пышными волосами мамочки, так что ей приходится искать решения.
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