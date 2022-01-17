Как пишет Politeka.net, бизнесмен погрузился в мир шампанского и вин с винным блогером, которая называет себя Лёлей и ведет популярный канал о вине на YouTube.
«Всегда восторгала картина, когда человек с непоколебимым выражением лица рассуждает, какое именно вино или шампанское хочется выпить в этот вечер. Особенно, когда разговор с сомелье больше напоминает игру в шахматы в уме, где вместо фигур используются бутылки вина разных сортов и регионов», - восхитился Тарапата в новом посте на своей странице в Инстаграм.
Он показал фото, на которых они с блогершей сидели за столом с бокалами в руках. Пара смеялась и явно хорошо проводила время.
Тарапата признался, что узнал много нового для себя во время этой дегустации.
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«Самая сильная энергия - когда человек горит своим делом! И это не может не подкупать!», - добавил он о блогерше, с которой проводил время.
Отметим, что во время «Холостячки» Тарапата был одним из фаворитов Златы Огневич. Поэтому после расставания с победителем проекта Андреем Задворным певица продолжила близко общаться с Максом. Поклонники пророчат им новые отношения.
Напомним, отвергнутый «Холостячкой» Огневич Тарапата всколыхнул откровением.
Как сообщала Politeka, Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки".
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный резко высказался о таинстве Крещения и Рождестве.