Участник второго сезона шоу «Холостячка» Максим Тарапата провел вечер в компании красивой девушки и рассказал о том, что нового открыл для себя.

Как пишет Politeka.net, бизнесмен погрузился в мир шампанского и вин с винным блогером, которая называет себя Лёлей и ведет популярный канал о вине на YouTube.

«Всегда восторгала картина, когда человек с непоколебимым выражением лица рассуждает, какое именно вино или шампанское хочется выпить в этот вечер. Особенно, когда разговор с сомелье больше напоминает игру в шахматы в уме, где вместо фигур используются бутылки вина разных сортов и регионов», - восхитился Тарапата в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Он показал фото, на которых они с блогершей сидели за столом с бокалами в руках. Пара смеялась и явно хорошо проводила время.

Тарапата признался, что узнал много нового для себя во время этой дегустации.

«Самая сильная энергия - когда человек горит своим делом! И это не может не подкупать!», - добавил он о блогерше, с которой проводил время.

Отметим, что во время «Холостячки» Тарапата был одним из фаворитов Златы Огневич. Поэтому после расставания с победителем проекта Андреем Задворным певица продолжила близко общаться с Максом. Поклонники пророчат им новые отношения.

Напомним, отвергнутый «Холостячкой» Огневич Тарапата всколыхнул откровением.

Как сообщала Politeka, Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки".

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный резко высказался о таинстве Крещения и Рождестве.