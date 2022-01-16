Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Звезда победила на шоу Евровидение, где спела песню 1944. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Джамала показала, как улетела с мужем и детьми из Украины. Как оказалось, семейство отправилось в отпуск.

"Наш состав выдвинулся...", - написала певица и предложила угадать курорт, на который они уехали.

На втором сторис Джамала рассказала, что лететь пришлось всю ночь.

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"И хоть мы летели вроде не в Тулум. Но все равно всю ночь в пути. Взрослые не спят", - написала певица.

На следующих сторис стало понятно, что звезда отправилась на отдых в Хургаду, Египет.

"Финал", - написала Джамала и добавила время 6.45.

"Ну привет, морько", - написала артистка и показала закат солнца.

Напомним, Вакарчук, Джамала, Притула и другие показали свои семьи в честь праздника

А еще Politeka писала, что Джамала похвасталась праздничной идиллией с мужем и подросшими сыновьями

Также Politeka сообщала, что Джамала закатила необычную вечеринку с друзьями из "Танців з зірками"