Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Звезда победила на шоу Евровидение, где спела песню 1944. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Джамала показала, как улетела с мужем и детьми из Украины. Как оказалось, семейство отправилось в отпуск.
"Наш состав выдвинулся...", - написала певица и предложила угадать курорт, на который они уехали.
На втором сторис Джамала рассказала, что лететь пришлось всю ночь.
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"И хоть мы летели вроде не в Тулум. Но все равно всю ночь в пути. Взрослые не спят", - написала певица.
На следующих сторис стало понятно, что звезда отправилась на отдых в Хургаду, Египет.
"Финал", - написала Джамала и добавила время 6.45.
"Ну привет, морько", - написала артистка и показала закат солнца.
Напомним, Вакарчук, Джамала, Притула и другие показали свои семьи в честь праздника
А еще Politeka писала, что Джамала похвасталась праздничной идиллией с мужем и подросшими сыновьями
Также Politeka сообщала, что Джамала закатила необычную вечеринку с друзьями из "Танців з зірками"