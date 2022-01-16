Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась в своем Инстаграм новым постом. Сейчас Репяхова вместе с 56-летним Павликом и их полугодовалым сыном Мишей отдыхает в Буковеле. Это первый зимний отдых пары с их маленьким сыном, поэтому он не мог не стать особенным.
Так, Репяхова призналась, что для нее эта поездка в горы отличается от предыдущих.
«Буковель 2022 или родители Михасика) Этот сезон не такой, как все остальные. Я каталась и все время думала, что в отеле меня ждёт моя маленькая, большая любовь, мой сын. Теперь нужно особенно беречь себя», - написала Репяхова.
Она также показала себя и Павлика на фоне заснеженного горного пейзажа. Они были одеты в лыжную экипировку и счастливо улыбались, сидя рядом.
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Подписчики Репяховой не смогли пройти мимо.
«Родители Мишуточки как же звучит», «Очень красивые», «Красивая семья», «Счастья вам», - пишут люди.
Напомним, жена Виктора Павлика после ссор с мужем отправилась на романтичный отдых.
Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика похвасталась достижениями сына, которому нет еще и года.
Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика ошарашила заоблачными ценами на отдыхе в Карпатах.