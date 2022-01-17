Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров впечатлил кадрами из страны, которая его действительно поразила.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров, который долгие годы снимает программу "Мир наизнанку", показывая украинцам потрясающие приключения в разных уголках мира, поделился своим открытием. Оказалось, путешественник нашел страну, которая даже его поразила, и это – Колумбия.

В своем Instagram Дмитрий поделился впечатляющими кадрами со съемок в Колумбии, а также рассказал об этой удивительной стране, которую в новом сезоне он откроет и для зрителей.

"Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Колумбия – это мой новый ТОП. На двенадцатом году съемок программы «Мир наизнанку» я могу смело сказать, что в восторге. И обещаю поделиться эмоциями с вами через экраны. Мы покажем вам разные Колумбии. Покажем ту, в которую точно захочется и можно поехать каждому. Покажем Колумбию, в которую ехать опасно. И Колумбию, о которой вы раньше точно не слышали и не знали", - поделился впечатлениями Комаров.

Напомним, Комаров из "Мир Наизнанку" воссоединился с женой-красавицей на другом конце планеты: "Счастливчик".

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