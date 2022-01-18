Известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который вместе с женой и сыном улетел в Америку, высказался об американцах.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Яма, который улетел с женой Лилианой и сыном Леоном на отдых в Америку, показал их поход в Космический центр имени Кеннеди.

В центре было также много забегаловок с фаст-фудом.

"Вот вы говорите: "Почему американцы такие полноватые?". Вот, пожалуйста, ополо, серии имитаций, компьютеры и хавчик, не отходя от кассы. Никуда не надо идти даже, все сидят и точат. Вот так", - сказал Влад Яма.

Хореограф показал знаменитый центр Кеннеди, в котором также было много столов, за которыми американцы массово ели фаст-фуд.

"Еда на каждом углу и, в основном, фаст-фуд", - написал Яма.

Ранее Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал о необычном желании своей жены: "Улететь от меня..."

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками", уехавший с семьей в США, поделился своей радостью: "Свершилось!".

Также Politeka писала, что Влад Яма с женой и сыном в Майами пожаловался на невкусную еду: "50 долларов - и ни о чем".