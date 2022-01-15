Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма проводить свої новорічні канікули з дружиною Ліліаною і шестирічним сином в Америці.

Побувавши в Мексиці, 39-річний їх сім'ї. Влад Яма відправився з рідними до Майамі, США, - де живуть їх друзі. Хореогаф практично щороку приїжджає сюди на кілька тижнів. У своїх "сторіз" в Instagram Яма опублікував серію свіжих кадрів, показавши, як проходить його відпустка, передає Politeka.net.

Так, суддя "Танців з зірками" під час прогулянки по знакових місцях поскаржився на те, що не може купити смачний перекус. Швидше за все, йому не підходили ні ціна, ні якість пропонованих снеків.

"Побурчу. Така їжа. 50 доларів - і ні про що. Шукаємо далі...", - поділився Яма.

Хореографу насилу вдалося знайти щось вартісне. Вірніше, він згадав про старе місце, де продавали смажену індичку.

"Їв таку ж тут же в 2014", - повідомив він.

Влад засвітив на кадрах сина та дружину. З останньою вийшов кумедний момент. Він запропонував їй ніжку індички, на що Ліліана негативно помотала головою і навіть, здається, обурилася. Дівчина стежить за своїм харчуванням, тим більше вона відмовилася від м'яса.

Кілька років тому і сам Яма пробував стати вегетаріанцем. Він на деякий час відмовився від м'яса, щоб омолодитися.

"Я за першу добу (вегетаріанства) скинув 700 грамів. Пару кілограмів, може, 3-4, я б скинув. І можливо, вийшов би навіть на паркет! Я надивився на дружину, яка також скинула протягом останніх двох місяців. Я не хочу відставати!", - заявляв Влад.

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