Відомий хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу "Танці з зірками", показав, в яких апартаментах живе на відпочинку.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Також у хореографа є дружина - Лілія.

Так, цього разу суддя шоу "Танці з зірками" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Влад Яма продемонстрував апартаменти, в яких вони живуть на відпочинку з сім'єю. Як відомо, зараз хореограф з дружиною і сином вирушили відпочивати в Мексику і в США.

"Наш крайній день в цих апартаментах", - показав хореограф.

"Ніколи не жили настільки близько до океану", - висловився Влад Яма.

На кадрах Влад Яма показує кухню, на якій величезний холодильник і шикарний панорамний вид на океан, який видніється з вітальні.

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