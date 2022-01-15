Як пише Politeka.net, Влад Ямаі Лілія одружені вже кілька років. У пари є син Леон, якого цього разу вони взяли на відпочинок в США. Сім'я вирішила відправитися у Флориду, де відвідала спочатку Майамі, а тепер вирушила у величезний парк "Чарівний Світ Гаррі Поттера", який розташований в Орландо.
На фото Влад показав, як разом з сином і дружиною гуляли по парку.
"Що може бути крутіше найяскравіших емоцій, моментів, які запам'ятовуються на все життя?
Тільки спостерігати за захопленням своєї дитини!..
Ми кричали від щастя і страху тут ще в 2014-му, в наш honeymoon. І мріяли показати цю казку майбутньому синові.
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Здійснилось!!",- написав зірка.
"Розуміємо і підтримуємо", - відповіла дружина Дмитра Монатіка - Ірина.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Красива сім'я. Хлопці, ви супер", "я радий за вас, як же я хочу теж емоцій".
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