Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, который сейчас скандалит с бывшей по поводу купленной в кредит квартиры, раскрыла свои жилищные условия.

Как известно, бывшая жена 56-летнего Павлика танцовщица Лора Созаева сообщила, что экс-муж выселяет ее из подаренной им же четырехкомнатной квартиры в Киеве. Дело приняло нешуточный оборот.

Квартира была куплена Павликом в кредит, который он обещал выплачивать, чтобы ни произошло. Теперь оказывается, артисту не хватает денег, чтобы содержать новую семью (тем более, у них с Репяховой недавно родился ребенок) и одновременно выплачивать кредит. Поэтому певец хочет продать квартиру.

На фоне скандала, в котором Репяхова активно участвовует, а порой даже больше, чем муж, Катя призналась в "сториз" в Инстаграм, где сейчас живет с Павликом и сыном.

"Не секрет, на съемной. Сначала жили в однокомнатной, сейчас двухкомнатной", - сообщила Репяхова.

До этого жена Павлика комментировала ситуацию, отвечая на вопрос, куда они собираются потратить деньги с продажи жилья: "Деньги с квартиры пойдут на погашение кредита, а весь остаток бывшей жене. Тратить нечего)))... Так мы еще и плохими остаемся. Но мы в любом случае будем плохими. Поэтому не вижу смысла терять 20-30 тысяч долларов".

Напомним, жена Виктора Павлика призналась, как ребенок изменил ее отношение к отдыху: "Все время думала..."

Как сообщала Politeka, Репяхова, которая судится с экс-женой Виктора Павлика, заявила, что будет со скандальной квартирой: "Плохими остаемся"

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика ошарашила заоблачными ценами на отдыхе в Карпатах.