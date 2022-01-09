Відома українська чемпіонка з фехтування та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан показала, як насолоджується відпочинком в Італіі.

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні у 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проекту став Дмитро Дікусар.

Так, цього разу спортсменка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, після своєї невдачі на шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан вирушила в Італію зі своїм нареченим Луїджі Самельє. На кадрі Харлан показала, як насолоджується відпочинком.

"Саме недільний настрій", — підписала фото Ольга Харлан.

Шанувальники залишили безліч коментарів для спортсменки: "Красотулька", "Келишок брютика треба додати", "Смачного, чемпіончик".

Нагадаємо, що Луїджі Самельє є італійським фехтувальником, триразовим чемпіоном Європи та Олімпійським медалістом.

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