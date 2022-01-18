Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая побеждала в украинских "Танцях з зірками", рассказала о призах на проекте в Украине и Грузии.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной танцовщицей из Украины, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". Звезда стала хореографом-постановщиком в грузинских "Танцах со звездами", отправившись работать в Тбилиси. На новых сторис Илона решила рассказать, как обстоят дела с призовыми на проекте.

"За 3 место - деньги", "За второе место - машина", "За первое место - квартира", - рассказала о грузинских наградах Илона Гвоздева.

"А в это время у нас на Украине за победу нам вручили кубок и годовой запас шоколадок", - написала Илона под фото.

На втором сторис Гвоздева показала публикацию, где ее процитировала и объяснилась.

"Это была констатация факта, думаю, наша страна также богата спонсорами и бюджетом, чтобы в конце такого масштабного танцевального проекта отметить такой адский труд танцовщиков и звезд. Думаю, многие танцоры такого же мнения и поддержат меня. Жаль, что в Украине не ценят наш труд и поэтому пропадает мотивация работать".

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