Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной танцовщицей из Украины, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". Звезда стала хореографом-постановщиком в грузинских "Танцах со звездами", отправившись работать в Тбилиси. На новых сторис Илона решила рассказать, как обстоят дела с призовыми на проекте.
"За 3 место - деньги", "За второе место - машина", "За первое место - квартира", - рассказала о грузинских наградах Илона Гвоздева.
"А в это время у нас на Украине за победу нам вручили кубок и годовой запас шоколадок", - написала Илона под фото.
На втором сторис Гвоздева показала публикацию, где ее процитировала и объяснилась.
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"Это была констатация факта, думаю, наша страна также богата спонсорами и бюджетом, чтобы в конце такого масштабного танцевального проекта отметить такой адский труд танцовщиков и звезд. Думаю, многие танцоры такого же мнения и поддержат меня. Жаль, что в Украине не ценят наш труд и поэтому пропадает мотивация работать".
Напомним, рыдающая Гвоздева, которая не может вернуться в Украину, сообщила своем состоянии
Также Politeka сообщала, что Гвоздева показала счастливое фото с мужем накануне печального известия
А еще Politeka писала, что Гвоздева раскрыла свой диагноз, из-за которого пока не может вернуться в Украину