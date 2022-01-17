Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о своём состоянии, после того, как осталась в Грузии на изоляции.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Илона Гвоздева долгое время работала в Грузии на местных "Танцях з зірками". Когда пришло время возвращаться в Украину, у них с мужем оказался положительный тест на covid-19. На кадрах Илона Гвоздева рассказывает со слезами на глазах как себя чувствует и о своих детях.

"Я не врач, но хочется верить, что у меня легкая форма протекания болезни. Я болею второй раз коронавирусом. Прошел год, поэтому я считаю, что я еще долго продержалась после первого раза. На сегодняшний день у меня запах, вкус ничего этого не пропало. Есть легкое недомогание, температура колеблется от 37 до 37,5", — рассказала Илона Гвоздева.

"Общее состояние, конечно, жуткое потому что я скучаю по своим детям. Мне их очень не хватает...Я точно для себя поняла, что карьера, работа, перспектива это всё прекрасно, но это никогда не заменит мне моих детей", — сообщила хореограф.

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