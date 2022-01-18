Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер показала, как выглядела до операции и объяснила, почему решилась её сделать.

"В 8-9 классе у всех моих подруг уже начала появляться грудь...Но не у меня. Мне обещали, что она вырастет в 15, потом в 17. И вот мне 20 и меня обманули!", — пожаловалась Анна Тринчер.

"И каждый раз я получала тонну хейта в свою сторону...", — рассказала Анна Тринчер.

Напомним, недавно Анна Тринчер решилась на пластическую операцию по увеличению груди.

Ранее сообщалось, народный артист в пух и прах разнес новую комедию с Ольгой Сумской и Тринчер: "Когда ответственность включится?"

Также, Анна Тринчер перенесла операцию, что известно о ее состоянии после пластики: "Минимум три недели..."

Politeka рассказывала, звезда "Скаженого весілля" Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию: "Природа не наградила меня..."