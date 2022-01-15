Актриса и певица Анна Тринчер, сыгравшая в "Скаженому весіллі", легла под нож хирурга в погоне за идеальными формами.

Стало известно о состоянии 20-летней Тринчер после пластической операции по увеличению груди. Теперь артистка является счастливой обладательницей третьего размера. Однако, ей предстоит длительная реабилитация.

"По информации менеджмента, Тринчер не планирует выступления минимум 3 недели и сейчас проходит реабилитацию", - передает Muzvar.

Отметим, актриса уже давно задумывалась об увеличении форм. Пройдя все медицинские обследования, которые показали, что у нее нет никаких противопоказаний к операции, Анна долго не могла определиться, какой хочет размер.

Перед тем, как лечь в частную клинику в Киеве, Тринчер предупредила фанатов, что исчезнет на некоторое время из Сети. Об этом она сообщила в своем последнем посте в Инстаграм четыре дня назад.

"А я сижу тут в поле и жду! Жду ооочень важного дня в моей жизни и исполнения моей маленькой мечты🙏🏻 Оххх, с Богом", - писала актриса.

Добавим, жених Тринчер скандальный блогер Александр Волошин сначала был против операции. Парень волновался насчет грудного вскармливания, ведь он надеется, что у них с Анной когда-то появятся дети. Однако, хирург развеял сомнения Волошина. А после того, как его невеста "примерила" несколько имплантов и вовсе воодушевился.

Ранее сообщалось, Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию: "Природа не наградила меня...."

Также, похудевшая Анна Тринчер после увеличения губ готовится к операции: "Последнее, что мне не нравилось в себе..."

Politeka рассказывала, Тринчер с накладными "дыньками" рассказала о главной проблеме перед операцией: "Не могу определиться"