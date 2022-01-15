Стало известно о состоянии 20-летней Тринчер после пластической операции по увеличению груди. Теперь артистка является счастливой обладательницей третьего размера. Однако, ей предстоит длительная реабилитация.
"По информации менеджмента, Тринчер не планирует выступления минимум 3 недели и сейчас проходит реабилитацию", - передает Muzvar.
Отметим, актриса уже давно задумывалась об увеличении форм. Пройдя все медицинские обследования, которые показали, что у нее нет никаких противопоказаний к операции, Анна долго не могла определиться, какой хочет размер.
Перед тем, как лечь в частную клинику в Киеве, Тринчер предупредила фанатов, что исчезнет на некоторое время из Сети. Об этом она сообщила в своем последнем посте в Инстаграм четыре дня назад.
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"А я сижу тут в поле и жду! Жду ооочень важного дня в моей жизни и исполнения моей маленькой мечты🙏🏻 Оххх, с Богом", - писала актриса.
Добавим, жених Тринчер скандальный блогер Александр Волошин сначала был против операции. Парень волновался насчет грудного вскармливания, ведь он надеется, что у них с Анной когда-то появятся дети. Однако, хирург развеял сомнения Волошина. А после того, как его невеста "примерила" несколько имплантов и вовсе воодушевился.
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