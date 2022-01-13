Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила рассказать фанатам, куда она пропала из сети и что с ней произошло.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 34-летняя украинская ведущая Леся Никитюк нередко выкладывает различные юмористичные фото и видео, поскольку любит подшутить над поклонниками и не боится показаться в неловком положении. Также Леся любит рассказывать о своих приключениях за день.

В этот раз Никитюк рассказала о небольшой операции, которая ей внезапно понадобилась.

«Куда я в этот раз пропала? Первый раз в жизни я была под наркозом. Мне не делали нос, глаза и с ушами тоже все нормально. Грудь я тоже пока не делаю. Пока! Мне делали зуб, зуб! И я четыре часа была под наркозом. Вот я только проснулась и ничего не помню.

Все сделали классно, большой такой зуб, которым я буду и дальше выгрызать себе карьеру и хорошую жизнь, здоровье, счастье и мужика!» - высказалась Никитюк.

Также Никитюк решила похвастаться дорогой покупкой и сделала это в привычном себе юмористическом стиле.

"Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки 😌 ", - написала Никитюк.

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