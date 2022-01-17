Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и полгода назад у них родился сын, которого они назвали Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, после новогодних праздников Никита Добрынин и Даша Квиткова отправились на отдых на Сейшельские острова. На кадрах Квиткова показала, как выглядит без капли макияжа на пляже.

"На острове моя любимая погода, когда не нужно выравнивать или сушить волосы. Природа сделает всё за тебя", — рассказала Даша Квиткова.

Напомним, недавно жена Добрынина сделала пластическую операцию. Даша Квиткова решила убрать горбинку на носу, которую ранее заполняла филером.

Ранее сообщалось, Квиткова показала шестимесячного сына от экс-"Холостяка" Добрынина: "Очень похож на..."

Также, жена "Холостяка" Добрынина умилила сыном, уснувшем в неожиданном месте: "Какая булочка"

Politeka рассказывала, жена "Холостяка" Добрынина разговорилась о разводе и проблемах: "Если в семье больше нет любви..."