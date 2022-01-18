Украинская исполнительница Слава Каминская известна благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Слава Каминская после новогодних праздников укатила отдыхать в Занзибар. На кадре Каминская похвасталась идеальной фигурой в голубом купальнике на фоне берега Индийского океана.

"Счастлива перезагрузиться перед важными запусками💙 Этот год будет🔥

Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще 2 года назад…", — рассказала Слава Каминская.

Поклонники завалили певицу приятными комментариями: "Не, ну вы на неё посмотрите!😂 красота- то какая", "Вау", "Прекрасная", "Не, ну огонь же", "Бомба", "Какие голубые глаза", "Ух какая мама", "Славочка вы как всегда великолепны", "Та прям огонь мама, я бы женился!".

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