Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Маричка Падалко опубликовала кадр, на котором позировала в кокетливом берете с букетом тюльпанов. Выглядела телеведущая, как настоящая француженка.
«Оказывается, что сегодня – самый печальный день года. По «формуле» британского психолога он приходится именно на последний понедельник полноценной недели января. Клиф Арнал брал в свой расчет и погоду, и нехватку солнца, и время уплаты налогов за прошлый год. Но самое главное, что, по мнению психолога, делает этот день «печальным» – это осознание, что скоро уже заканчивается первый месяц года, а новогодние обещания самому себе пока стоят на месте… и как-то в твоей жизни «ничего не происходит, а время проходит», - поделилась интересным фактом ведущая.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Маричка- хорошая ведущая и женщина))», «Маричка, какая красота», «Вы такая шикарная. Невозможно оторвать глаз)», «Спасибо Вам, что подарили радость от воспоминаний о нашей съемке», - пишут пользователи сети.
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