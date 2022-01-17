Как пишет Politeka.net, украинская певица Тоня Матвиенко с мужем певцом Арсеном Мирзояном и дочкой Ниной, которой 15 января исполнилось шесть годиков, отправилась на отдых в Египет.
На совей странице в Инстаграм Тоня Матвиенко поделилась кадрами отдыха. В частности артистка показала свою дочку, запечатленную на берегу моря и свое селфи.
«Просто посидеть, просто послушать… Море💙», - подписала она кадры.
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Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
"Двi гарнюнi i❤️", - написали фолловеры артистки в коментариях.
Напомним, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году. На тот момент Арсен был женат и вместе с женой Анной растил двух сыновей Влада и Артема.
В конце 2013 года Мирзоян приехал к Матвиенко и сообщил, что подал на развод. Поначалу пара скрывала отношения, но в прессе все чаще появлялись совместные фото Арсена и Тони.
В 2016 году у них родилась дочь Нина, а в 2017 году Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко обручились.
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