Певица Тоня Матвиенко, которая замужем за Арсеном Мирзояном, поделилась кадрами своего отдыха.

Как пишет Politeka.net, украинская певица Тоня Матвиенко с мужем певцом Арсеном Мирзояном и дочкой Ниной, которой 15 января исполнилось шесть годиков, отправилась на отдых в Египет.

На совей странице в Инстаграм Тоня Матвиенко поделилась кадрами отдыха. В частности артистка показала свою дочку, запечатленную на берегу моря и свое селфи.

«Просто посидеть, просто послушать… Море💙», - подписала она кадры.

"Двi гарнюнi i❤️", - написали фолловеры артистки в коментариях.

Напомним, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году. На тот момент Арсен был женат и вместе с женой Анной растил двух сыновей Влада и Артема.

В конце 2013 года Мирзоян приехал к Матвиенко и сообщил, что подал на развод. Поначалу пара скрывала отношения, но в прессе все чаще появлялись совместные фото Арсена и Тони.

В 2016 году у них родилась дочь Нина, а в 2017 году Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко обручились.

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