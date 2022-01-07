Жена Димы Комарова Александра Кучеренко иногда показывает, что готовит, пишет Politeka.net. В этот раз ведущая в домашней обстановке похвасталась вкусненьким рождественским пирогом.
Красивый десерт был сделан в форме веночка и украшен ягодами.
Звезда также показала праздничный стол с блюдами и фруктами.
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На сайте 24tv.ua Александра Кучеренко рассказала, что в ее семье за приготовление кути отвечает бабушка, а они с мамой готовят пирог. Десерт на фото готовится из простых ингредиентов - мука, сахар, растительное масло, разрыхлитель, а для вкуса стоит добавить сухофрукты, орехи и пряности.
"Как вам идея "Праздничного веночка"?", - написала Кучеренко.
Отметим, Дима Комаров и Александра Кучеренко стали строить отношения несколько лет назад, еще до участия в шоу "Танці з зірками" в 2017 году.
В 2019 году пара поженилась, и их союз остается крепким. По словам телеведущего, даже во время локдауна они наслаждались совместным времяпрепровождением. Супруги месяцев не расставались ни на один день.
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