Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко решила поделиться, что приготовила на праздничный вечер.

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко иногда показывает, что готовит, пишет Politeka.net. В этот раз ведущая в домашней обстановке похвасталась вкусненьким рождественским пирогом.

Красивый десерт был сделан в форме веночка и украшен ягодами.

Звезда также показала праздничный стол с блюдами и фруктами.

На сайте 24tv.ua Александра Кучеренко рассказала, что в ее семье за приготовление кути отвечает бабушка, а они с мамой готовят пирог. Десерт на фото готовится из простых ингредиентов - мука, сахар, растительное масло, разрыхлитель, а для вкуса стоит добавить сухофрукты, орехи и пряности.

"Как вам идея "Праздничного веночка"?", - написала Кучеренко.

Отметим, Дима Комаров и Александра Кучеренко стали строить отношения несколько лет назад, еще до участия в шоу "Танці з зірками" в 2017 году.

В 2019 году пара поженилась, и их союз остается крепким. По словам телеведущего, даже во время локдауна они наслаждались совместным времяпрепровождением. Супруги месяцев не расставались ни на один день.

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