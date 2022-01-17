Илона Гвоздева, которая победила на "Танцях з зірками", показала себя и рассказала о болезни, которая ее настигла во время съемок грузинских "Танцев со звездами".

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева сейчас находится в Грузии, куда ее пригласили работать хореографом-постановщиком на "Танці з зірками". Но недавно звезда заболела и решила рассказать, как себя чувствует и борется с недугом.

На фото Илона сидела в автомобиле. Звезда легко улыбнулась для селфи, отведя взгляд от камеры.

"Спасибо вам всем за поддержку и за ваши слова. Мне не хуже,а значит это уже победа.

Мысли о встрече с детьми и родителями лечат меня быстрее всего,ну и конечно, ежедневное употребление чачи, чеснока и лука. Я пока стараюсь не прибегать к медикаментозному лечению,так как показаний для этого нет. Все что принимаю- это Омега 3, цинк, витамин Д3, витамин С и стараюсь мыслить позитивно.

Конечно же, спасибо моему супругу,который рядом и просто не даёт унывать! Как раз сейчас работаю над созданием нашей кулинарной странички и хочу ее развивать и делиться с вами рецептами своими и своего мужа,он у меня повар от Бога", - написала Илона.

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