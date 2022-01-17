Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша, телеведущая и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует свою огромную аудиторию в Instagram яркими фото и видео из жизни. так, в этот раз красотка взбудоражила сеть пикантным кадром, на котором появилась в откровенном образе.

На фотографии Даша запечатлена в интересной локации, которая напоминает художественную мастерскую. Перед камерой она появилась без одежды, в одних только едва заметных стрингах, ее тело измазано синей краской, а бюст девушка прикрывает руками. Волосы модели собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

Ульянова не подписала свою фотографию, зато поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая ее комплиментами. Некоторые пользователи начали спрашивать у Даши, сделала ли она себе грудь. "Красиво", "Даша, вы сделали грудь?", "Красивая", "Это очень красиво", "Вау", "Это просто нереально красивое фото", "Сделала грудь?", "Красивая картина", "Огонь", "Красивое фото", "Невероятно красиво", "Очень красиво и нежно", "Почему так красиво", "Как эстетично красиво. Даша, ты прекрасна".

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