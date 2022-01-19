Так, Кухар решила по-особенному поздравить подругу, припомнив их конфликт на "Танцях з зірками" в 2018 году. Тогда Полякова принимала участие в проекте и танцевала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Соответствующие кадры Кухар опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Вот с чего все начиналось...", - подписала Катя и показала фрагмент эфира, когда жестко пристыдила Олю за слишком откровенный танец в стиле поп-джаз, за который поставила ей всего два балла.

"Этот номер для домашнего использования", - отчеканила Кухар.

Полякова, привыкшая к критике, тогда только посмеялась.

"Ой, Катечка, со мной, конечно, нужно быть осторожнее. А то можно ж и косой… Я же женщина с косой…", - отшутилась тогда суперблондинка.

В дальнейшем Полякова с Кухар нашли-таки общий язык и, более того, даже сдружились.

"А вот и женская дружба 🤪", - гласит подпись на следующих кадрах с "Танців з зірками", на которых Оля с Катей уже целуются.

"С днем рождения, дорогая! С тобой никогда не соскучишься", - подытожила Кухар.

Полякова отреагировала на поздравление тремя позитивными смайликами.

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