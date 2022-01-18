30-летрняя рэперша опубликовала необычное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала топлес, прикрывшись лишь белыми трафаретами-масками для лица, передает Politeka.net.

Alyona Alyona поразила признанием о раке груди - это тяжелое заболевание, оказывается, перенесла ее бабушка. Женщина болела более 10 лет назад, но ее случай заставляет внучку задумываться о своем здоровье ежедневно.

"Мало кто знает, но у моей бабушки был рак грудей. Она ехала на работу, стоя в электричке, вагон был переполнен. В какой-то момент электричка резко затормозила, мужчина по соседству не удержался на ногах и больно локтем ударил бабушку в грудь. Через некоторое время бабушка почувствовала дискомфорт в области груди. Она обратилась к врачу, у нее обнаружили опухоль и бабушке пришлось лишиться одной груди", - поделилась Alyona Alyona.

Бабушка певицы полностью выздоровела и сейчас ведет полноценную жизнь.

"Для меня это стало супердоказательством, что рак может случиться внезапно, он необязательно передается по наследству и это, оказывается, очень распространенное заболевание у женщин, - подытожила Alyona Alyona, призвав своих подписчиц заботиться о себе, - Проверяйте себя, осматривайте себя, если почувствуете дискомфорт, обязательно обращайтесь к врачу".

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