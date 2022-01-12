Как передает Politeka.net, Alyona Alyona (Елена Савраненко) является популярной украинской рэп-исполнительницей. Также, она является автором хип-хоп хитов.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Alyona Alyona показала себя замотанной в телефонный провод. Под фото она решила признаться, что собирается исчезнуть на время и покинуть сцену. Alyona Alyona хочет поехать в определенное место в Украине, однако, не раскрывает в какое.

"Хочу исчезнуть на время…

Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы рядом со мной исчезли: нездоровая пища, недосыпание и перегрузка в работе. А за 2021 год этого было достаточно.

Хочу перезагрузку, для меня это очень важно! Я понимаю, что я буду очень скучать по @yoxden, родителям и своей аудитории. Поэтому сильно общение я не буду ограничивать, но все будничные дела я хочу отбросить далеко и поехать в одно волшебное место в Украине. Не скажу куда, но скажу, что мне будет спокойно. Верю, что я смогу стать другой и освободиться от негативных переживаний.

Уже чувствую ваши вопросы и отвечаю сразу. Я буду с вами говорить на разные темы в отсутствие в своем Instagram, читать ваши ответы и общаться с вами текстом, но снимать селфи видео я буду очень редко", — рассказала Alyona Alyona.

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