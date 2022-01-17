Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.
Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Горняк в белой блузке и обтягивающих синих джинсах позирует перед зеркалом. Свой образ Горняк дополнила белой шляпой.
"Вечерком вчера я задумалась про то, что мне моя лента какая-то «наляпистая»!
Захотелось научиться добавлять воздух, пространство!
Конечно, как обычно, я поделилась с вами и получила, да что там получила, до сих пор получаю от вас смс в Директ со словами: «ничего не меняйте, у вас такая живая и классная страница!»
Хм, правда чтоли??? Тоесть я зря вот вдохновляюсь, смотрю и пытаюсь?? Да, да, попытки мои мимо, но: «батя, я стараюсь»!!😂
Просто каждый «идет» ежедневно в Instagram за чём-то своим, и мне так приятно, что вы все в один голос сказали, что на моей странице «жизнь» я прям в шоке!❤️
Вот вы мои самые лучшие подписчики, благодарю, что так долго вместе со мной!", — высказалась Кристина Горняк.
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