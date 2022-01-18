Как пишет Politeka.net, судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский уже начали работу над новым сезоном проекта, который называется "Битва сезонов". В новых сторис Инстаграм Эктор показал, как проходят съемки.
На фото позировали сам Хименес-Браво, Ярославский и Мартыновская. Ольга выбрала необычный наряд с большим поясом на талии.
"Я уже на съемках, как вам наши образы?", - спросил Эктор в сторис и предложил отправить ему реакцию в директ.
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"А я вот не мог оторвать взгляд от Ольги Мартыновской", - признался Эктор, показывая кадры, как засмотрелся на коллегу-судью "Мастер Шеф".
После этого Эктор подогрел интерес украинцев к шоу, рассказав, когда премьера нового сезона "Мастер Шеф".
"22 января в 19.00 премьера "Мастер Шеф. Битва сезонов", - написал Хименес-Браво.
Напомним, Мартыновская кардинально изменила о себе мнение поклонников «Мастер Шеф»
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф", Ярославский на фоне разговоров о романе с Мартыновской заинтриговал видом в "свадебном" костюме
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская с дочкой публично обратилась к Хименесу-Браво