Как пишет Politeka.net, судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский уже начали работу над новым сезоном проекта, который называется "Битва сезонов". В новых сторис Инстаграм Эктор показал, как проходят съемки.

На фото позировали сам Хименес-Браво, Ярославский и Мартыновская. Ольга выбрала необычный наряд с большим поясом на талии.

"Я уже на съемках, как вам наши образы?", - спросил Эктор в сторис и предложил отправить ему реакцию в директ.

"А я вот не мог оторвать взгляд от Ольги Мартыновской", - признался Эктор, показывая кадры, как засмотрелся на коллегу-судью "Мастер Шеф".

После этого Эктор подогрел интерес украинцев к шоу, рассказав, когда премьера нового сезона "Мастер Шеф".

"22 января в 19.00 премьера "Мастер Шеф. Битва сезонов", - написал Хименес-Браво.

Напомним, Мартыновская кардинально изменила о себе мнение поклонников «Мастер Шеф»

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