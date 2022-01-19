Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко является успешной украинской певицей и дочерью легендарной Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Сейчас Тоня замужем за Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь, которую назвали в честь бабушки - Ниной. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Тоня показала, как отдыхает на Красном море. На кадрах звезда была с дочерью Ниной. Матвиенко пила кружку кофе, наслаждаясь водой в бассейне.
"18 градусов, а морда все равно сгорела", - написала Тоня под фото.
На втором кадре Тоня показала, как купается с дочерью.
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"Лучше дома или в Египте, где 19 градусов?", - спросила Тоня под фото. Также звезда предложила выбрать среди двух вариантов ответа, предложив нажать тот, который понравился.
Напомним, Мирзоян на курорте вручил Матвиенко особенный подарок, который оценит каждая
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