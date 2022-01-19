Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является успешным танцором из Украины, который побеждал на американских "Танцях з зірками". Звезду пригласили в 2021 году судить проект "Танці з зірками" в Украине. Кроме ТВ артист еще развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Макс был в штанах и рубашке. Звезда расстегнул пару пуговиц, добавив пикантности снимку. Как известно, у танцора сегодня день рождения, звезде исполнилось 42 года.
"42
Непредвиденный.
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Благодарен за все это.
Цените любовь.
С нетерпением жду следующего.
42 — это ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального».
- Дуглас Адамс, роман 1979 года, "Автостопом по галактике", - написал Макс.
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