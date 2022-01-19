Макс Чмерковский, судья "Танців з зірками", показал себя, впечатлив видом супругу Пету и экс-подопечную Монатика Лиду Ли.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является успешным танцором из Украины, который побеждал на американских "Танцях з зірками". Звезду пригласили в 2021 году судить проект "Танці з зірками" в Украине. Кроме ТВ артист еще развивает свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Макс был в штанах и рубашке. Звезда расстегнул пару пуговиц, добавив пикантности снимку. Как известно, у танцора сегодня день рождения, звезде исполнилось 42 года.

"42

Непредвиденный.

Благодарен за все это.

Цените любовь.

С нетерпением жду следующего.

42 — это ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального».

- Дуглас Адамс, роман 1979 года, "Автостопом по галактике", - написал Макс.

Лида Ли, экс-подопечная Монатика, прокомментировала публикацию: "С Днем Рождения".

"Я люблю тебя, с днем рождения, моя любовь", - написала супруга Пета.

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