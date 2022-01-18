Как пишет Politeka.net, Олег Плахотнюк был участником шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич. Бизнесмен активно занимается фитнесом, а также ведет страничку в Инстаграм.
На новых фото Олег показал, как праздновал День Рождения. На первом фото звезда стоял с пятью красотками в красных платьях. А рядом была вырезанная фигура Златы Огневич. На одном из следующих снимков можно увидеть, как Плахотнюк обнимает фигуру певицы.
"ЭТО БЫЛО НЕЧТО
Да.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно
Перестало биться сердце красотки из известного сериала, который любят тысячи украинцев: "Теперь ты сияешь в небе"
Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей: "Морковь и салатик"
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
Я конечно ожидал, что будет крутая и запоминающаяся тусса, но НЕ ДУМАЛ, что настолько ….
Вначале, я даже немного переживал ….
Вроде бы всё организовано, спланировано и чётко, но все равно - не могу я чтобы не переживать…", - написано было под фото.
"Но, всё обошлось, и мы начали вовремя …
Хотя я, немного не рассчитал время принятия подарков и поздравлений …
Их реально было очень много..
И, все прошло просто замечательно …
ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО", - добавил бизнесмен.
Напомним, экс-кавалер Златы Огневич после "Холостячки" вернулся к бывшей жене, как она выглядит
Также Politeka сообщала, что экс-фаворит Огневич рассказал, что у нее было с Задворным на самом деле
А еще Politeka писала, что дочь участника "Холостячки" устроила бойкот после его выходки в эфире