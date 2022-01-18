Бизнесмен и участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Олег Плахотнюк показал, как зажег на День рождения, поделившись эффектными фото.

Как пишет Politeka.net, Олег Плахотнюк был участником шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич. Бизнесмен активно занимается фитнесом, а также ведет страничку в Инстаграм.

На новых фото Олег показал, как праздновал День Рождения. На первом фото звезда стоял с пятью красотками в красных платьях. А рядом была вырезанная фигура Златы Огневич. На одном из следующих снимков можно увидеть, как Плахотнюк обнимает фигуру певицы.

"ЭТО БЫЛО НЕЧТО

Да.

Я конечно ожидал, что будет крутая и запоминающаяся тусса, но НЕ ДУМАЛ, что настолько ….

Вначале, я даже немного переживал ….

Вроде бы всё организовано, спланировано и чётко, но все равно - не могу я чтобы не переживать…", - написано было под фото.

"Но, всё обошлось, и мы начали вовремя …

Хотя я, немного не рассчитал время принятия подарков и поздравлений …

Их реально было очень много..

И, все прошло просто замечательно …

ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО", - добавил бизнесмен.

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