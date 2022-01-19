Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда, блогерша и светская львица Леся Никитюк, которая недавно побывала на вечеринке у Оли Поляковой, поделилась с фанатами в Instagram, что прикупила себе игровую приставку.

На новых фотографиях в соцсети Леся хвастается своим приобретением и делает это очень оригинально – в откровенном наряде и с высунутым языком. Как видно, перед камерой звезда позирует в узком черном боди, которое едва прикрывает ее упругие прелести и подчеркивает фигуру. Волосы красотки выпрямлены и распущены, а на ее лице легкий макияж и игривое выражение.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Купила малому на праздники… Вспомнила, что нет у меня малого. Теперь придется самой. Подскажите, с какой игры начать?". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами и шутками: "Сейчас толпа малых найдется", "Леся, если хочешь, я могу быть твоим малым, мне не принципиально", "Ну все, теперь мой парень поедет с кольцом к вам", "Классная покупка", "Будь ты тут голая, никто бы этого не заметил, в этом кадре другая звезда", "Вау, это просто огонь. Даже не знаю, кто из этих двух красавиц горячее".

Напомним, Никитюк показала, какой пир себе устроила в новом ресторане: "А мы другие, мы с богатой...".

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