Жена Виктора Павлика - блогерша с аудиторией в Инстаграм в 153 тысячи человек, передает Politeka.net. Девушка много рассказывает о личной жизни, в частности, недавно она делилась тем, как с семьей проводит время в Буковеле.
В новых сторис Инстаграм жена артиста рассказала, что исчезнет из соцсети на некоторое время. Как оказалось, Катя Репяхова вместе с мужем и сыном, Мишей, возвращаются домой, где ее ждет очень много дел.
"Сегодня ухожу в выходной. Сегодня мы приезжаем домой, чемоданы, вещи, стирка и, может, отдых. Выйду в сторис завтра, не скучайте", - написала жена Виктора Павлика.
Также она произнесла: "Папочка, Мишенька, эспрессо - все как должно быть".
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Однако все же блогерша нарушила свое обещание и вышла в эфир через два часа, показав свой красивый завтрак.
"Ладно, покажу еще свой завтрак и все", - написала она.
Отметим, пара ездила не только с сыном, но и с мамой Кати Репяховой, которая помогает звездам с ребенком.
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