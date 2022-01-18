27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, решила "исчезнуть", показав перед этим своих мужа и ребенка.

Жена Виктора Павлика - блогерша с аудиторией в Инстаграм в 153 тысячи человек, передает Politeka.net. Девушка много рассказывает о личной жизни, в частности, недавно она делилась тем, как с семьей проводит время в Буковеле.

В новых сторис Инстаграм жена артиста рассказала, что исчезнет из соцсети на некоторое время. Как оказалось, Катя Репяхова вместе с мужем и сыном, Мишей, возвращаются домой, где ее ждет очень много дел.

"Сегодня ухожу в выходной. Сегодня мы приезжаем домой, чемоданы, вещи, стирка и, может, отдых. Выйду в сторис завтра, не скучайте", - написала жена Виктора Павлика.

Также она произнесла: "Папочка, Мишенька, эспрессо - все как должно быть".

Однако все же блогерша нарушила свое обещание и вышла в эфир через два часа, показав свой красивый завтрак.

"Ладно, покажу еще свой завтрак и все", - написала она.

Отметим, пара ездила не только с сыном, но и с мамой Кати Репяховой, которая помогает звездам с ребенком.

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