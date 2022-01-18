Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица и блогерка. Звезда недавно увеличила себе губы и похудела, но это не все, что хотела артистка в себе изменить. Еще артистка не нравился размер бюста, поэтому блогерка решила сделать пластическую операцию по увеличению. На новых кадрах в Инстаграм Слава Демин показала Анну после операции.

На кадрах Тринчер поднялась из дивана и сложила руки под своим новым бюстом.

"Ну вот что делать с этим Евгением Таллером. Постоянно обижает ведущих. Пора в Печерский суд на него подавать. Думает, у него вышел фильм "Любовь и блогеры" и теперь все можно", - написал Демин на кадрах.

"Аненчка, извини пожалуйста, извини...", - поздоровался в ролике Слава и продолжил шутить над Евгением.

Напомним, Анна Тринчер, которая перенесла операцию, решилась показать, как выглядела в школе

А еще Politeka писала, что народный артист в пух и прах разнес новую комедию с Ольгой Сумской и Тринчер

Также Politeka сообщала, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию



