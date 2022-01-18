Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица и блогерка. Звезда недавно увеличила себе губы и похудела, но это не все, что хотела артистка в себе изменить. Еще артистка не нравился размер бюста, поэтому блогерка решила сделать пластическую операцию по увеличению. На новых кадрах в Инстаграм Слава Демин показала Анну после операции.
На кадрах Тринчер поднялась из дивана и сложила руки под своим новым бюстом.
"Ну вот что делать с этим Евгением Таллером. Постоянно обижает ведущих. Пора в Печерский суд на него подавать. Думает, у него вышел фильм "Любовь и блогеры" и теперь все можно", - написал Демин на кадрах.
"Аненчка, извини пожалуйста, извини...", - поздоровался в ролике Слава и продолжил шутить над Евгением.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно
Школьников неожиданно отправили на дистанционку, карантин ни при чем: кто с 18 января будет учиться онлайн
Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."
Остановилось сердце звезды реалити-шоу "Беременна в 16": "Семья отреклась от несчастной"
Напомним, Анна Тринчер, которая перенесла операцию, решилась показать, как выглядела в школе
А еще Politeka писала, что народный артист в пух и прах разнес новую комедию с Ольгой Сумской и Тринчер
Также Politeka сообщала, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию