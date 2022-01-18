Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева которая стала хореографом-постановщиком в "Танцах со звездами" в Тбилиси, рассказала, чем отличаются эти проекты в Украине и Грузии.
По словам Илоны Гвоздевой, звёзды отдаются проекту на все 100% одинаково, а вот танцоры более универсальные в нашей стране.
Также в Украине ей больше понравились возможности сцены, рабочих служб, спецэффектов и подход к реализации шоу. При этом хореограф благодарна грузинскому проекту за опыт.
«Легче всего сделать крутой номер когда все есть, сложнее проявить профессионализм, когда твои возможности и бюджет ограничен», - отметила она.
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Но было и то, что Илоне Гвоздевой значительно больше понравилось в грузинском варианте проекта.
«Финал и награждение участников в Грузии просто шокировало меня и в миг мне стало обидно за украинских танцовщиков, надеюсь, продюсеры шоу изменят своё видение и начнут больше ценить наш труд», - заявила хореограф.
Среди отличий и то, что каждый эфир грузинские танцоры-участники на протяжении всего шоу участвуют в общих номерах, тем самым показывая свой профессиональный уровень.
Также на протяжении всего шоу независимо от вылета продолжают принимать участие в шоу в разных амплуа.
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