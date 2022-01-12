Екатерина Кухар выступает в паре с Александром Стояновым с самого начала творческого пути последнего, пишет Politeka.net. Дуэт даже отметил лондонский балетный критик Мэгги Фоер, которая назвала его самой красивой балетной парой Европы. Спектакли артистов проходят с аншлагом, где бы они не находились, в том числе в Германии, Мексике и США.

В новом посте Инстаграм премьер неожиданно заикнулся об уходе со сцены, разместив видео с женой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Эти ощущения не передать словами!

Это наркотик, без которого не может жить артист!

Лично я, уже несколько лет говорю себе, что это мой последний сезон…

Но сцена так и манит…", - написал артист, отметив, что так происходит уже 15 лет.

"Ребята, бросить курить, по сравнению с тем, чтобы оставить сцену и аплодисменты зрителей — это как «два пальца»…)", - написал муж Екатерины Кухар.

"👏👏👏👏👏👏👏Браво!!!", "🔥🔥🔥🔥", "😍❤️🔥👏", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что Екатерина Кухар вошла в рейтинг самых влиятельных людей Украины, муж отреагировал

Как сообщала Politeka, дочки Поляковой, Кухар, Ткача и других звезд растут настоящими красотками

Также Politeka писала, что Кухар с мужем, покинув Украину, обратились к особенному человеку