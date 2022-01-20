В эксклюзивном интервью "Факты ICTV" кулинар Богдан Шинкарев, ставший победителем 11 сезона шоу "Мастер Шеф", рассказал о своем участии в шоу. Так, по словам Шинкарева, на проекте ему было тяжело не только морально, но и физически из-за безумного графика.
"В целом работа повара - это непростое занятие. Целый день ты на ногах, плюс камеры, интервью - это все выбивало из колеи", - говорит Богдан Шинкарев.
По словам победителя, большинство зрителей смотрят шоу раз в неделю и не видят основной картинки, ведь у поваров-любителей совсем другой график.
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Богдан Шинкарев сравнивает "Мастер Шеф" с сериалом "Игра в кальмара", где судья шоу Эктор Хименес-Браво является номером один.
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