Як повідомляє Politeka.net, молодий кулінар, який став переможцем шоу "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов в інтерв'ю виданню "КП"розповів про те, що змінилося в його житті після проекту, і чим заробляє на життя.
Так, за словами Богдан, останні пів року зміни в житті пов'язані саме з проектом, проте після перемоги нічого радикально не змінилося, так як пройшло багато часу. Зараз хлопець отримує багато позитивних відгуків Після перемоги в шоу "Майстер Шеф", а також готується поїхати до Франції в школу кулінарії. "Чекаю все-таки моменту, коли поїду до Франції і отримаю колосальний обсяг знань, які потім хочу застосувати в Україні", - зізнається Шинкарьов.
Також він зазначив, що поки не кинув свою роботу професійного гравця в покер, але грає куди рідше. "Зараз поєдную з приготуванням смачної їжі. Це виявилося складніше, ніж я думав", - каже кухар.
Що стосується виграшу, то Богдан поділився, що витратить його на відкриття власного ресторану. Правда, збирається це зробити вже після повернення з Франції. "Мені здається, що навчання у Франції змінить мої кулінарні сприйняття, додасть технік, розуміння процесів", - підсумував Шинкарьов.
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