Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?", решила поздравить с Днем рождения Олю Полякову, которой 17 января исполнилось 38 лет.

"Оля Happy Birthday 🎈🎂🎁 Ты Мега артист и Женщина 🍷🍾 Пью до дна🎁", - написала Леся Никитюк.

Поздравление телеведущей в своем Instagram опубликовала Оля Полякова. Как видим, Леся опубликовала четыре фото с певицей. На одной из фотографий они целовались. Как известно, Оля Полякова поцеловала Лесю Никитюк два года назад на праздновании 32-летия Леси. Никитюк откусила кусок торта, а Полякова в этот момент решила ее поцеловать.

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