Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - популярная украинская певица, получившая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Телеведущая Маша Ефросинина решила взять интервью у звезды в рамках программы "Мой секрет".

Ирина призналась, что впервые почувствовала, что нужно работать над своей внешностью после того, как она родила первенца - Глеба. Ведь звезду начали просить открывать концерты, а не быть хедлайнером. В первую очередь Билык решила сделать что-то со своими глазами, ведь даже президент Украины Леонид Кучма на концерте заметил, что у Иры они грустные. Также Билык рассказала, что у нее нос был раньше с горбиком.



"Коллеги надо мной издевались", - признавалась певица.

"Мне казалось, что этот нос видно за километр. Я подумала, что нужно как-то заняться этим вопросом. Если я секс-символ, извините, я не буду с теми заплаканными глазами", - сказала Билык.

"Ну и конечно, нос, попросила немножко так мне убрать, но оставила немножко того, что у меня было, грузинского. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую женщину. Кстати, думаю, что я сделала неправильно. Нужно было совсем убрать и сделать что-то вообще ровное", - призналась Билык.

Также Ира добавила, что кроме этих двух моментов делала себе подтяжку лица.

"Ну может вот так, немножко...", - сказала Билык.

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