В сети опубликовали архивное интервью известной украинской певицы Тины Кароль, в котором она честно рассказала, почему отказалась от своего настоящего имени.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц популярной 36-летней певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали ее архивное интервью, в котором певица ответила на вопрос о своем псевдониме.

"Быть Татьяной Либерман на сцене немного неприемлемо в нашей стране, что ли. Ну, на самом деле, в детстве, когда я под настоящим именем выступала на сцене, я жила в Ивано-Франковске, то не раз слышала: "Дивись, яка гарна жидівочка співає", - сказала Кароль.

Заметим, что фамилия Либерман, по некоторым данным, еврейская немецкого происхождения.

Как известно, певица уже много лет выходит на сцену под именем Тина Кароль, но на самом деле ее зовут Татьяна Либерман. Однако стоит сказать, что некоторое время назад исполнительница сменила паспорт и теперь она Тина Кароль и по документам, и на сцене.

Ранее Politeka сообщала, что Кароль неожиданно показала свои две личности: роковая красавица и домашняя скромница.

Напомним, что Тина Кароль в разных образах игриво покрутилась перед зеркалом: "Задела все струны души".

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