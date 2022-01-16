Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль стала активним користувачем мережі відносно недавно, оскільки раніше воліла відсторонено вести Instagram і практично не давала інтерв'ю з розповідями про життя. Зараз Кароль почала ділитися різними інформаційними постами і вже веде свій ТВК-струм.
Причому досить часто виконавиця стала слідувати трендам і повторювати різні челенджі, які влаштовують в мережі. Цього разу вона вирішила наочно показати два своїх "я". З одного боку Кароль позувала в зручному і простому одязі - в кофті і джинсах, розпустивши локони.
А з іншого, по той бік відображення в дзеркалі, позувала вже "нова" Тіна - в чорній елегантній сукні без принтів. Причому артистка також влаштувала досить Спокусливі танці.
Раньше Кароль опублікувала уривок з фільму, де показала підготовку концертного шоу. Під час репетиції зірка пояснювала музиканту-іноземцю, як потрібно грати її пісні. Вона наочно продемонструвала молодому барабанщику всю пристрасть своїх пісень.
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"Нехай цей фільм-концерт стане обраним, мотиваційним Відео для вас! Ми старалися і я поділилася з вами своїми роздумами. Під постом чекаю ваші роздуми та відгуки від перегляду», - зазначила Тіна Кароль.
Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.
Як Politeka писала, що Тіна Кароль впала за лаштунками, що сталося.
Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.