Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виступала в Грузії, стала частіше показувати різні цікаві відео в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль стала активним користувачем мережі відносно недавно, оскільки раніше воліла відсторонено вести Instagram і практично не давала інтерв'ю з розповідями про життя. Зараз Кароль почала ділитися різними інформаційними постами і вже веде свій ТВК-струм.

Причому досить часто виконавиця стала слідувати трендам і повторювати різні челенджі, які влаштовують в мережі. Цього разу вона вирішила наочно показати два своїх "я". З одного боку Кароль позувала в зручному і простому одязі - в кофті і джинсах, розпустивши локони.

А з іншого, по той бік відображення в дзеркалі, позувала вже "нова" Тіна - в чорній елегантній сукні без принтів. Причому артистка також влаштувала досить Спокусливі танці.

Раньше Кароль опублікувала уривок з фільму, де показала підготовку концертного шоу. Під час репетиції зірка пояснювала музиканту-іноземцю, як потрібно грати її пісні. Вона наочно продемонструвала молодому барабанщику всю пристрасть своїх пісень.

"Нехай цей фільм-концерт стане обраним, мотиваційним Відео для вас! Ми старалися і я поділилася з вами своїми роздумами. Під постом чекаю ваші роздуми та відгуки від перегляду», - зазначила Тіна Кароль.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.

Як Politeka писала, що Тіна Кароль впала за лаштунками, що сталося.

Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.