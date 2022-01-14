Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук (AIDA) не так давно трохи змінила зовнішність, і у своєму Instagram вирішила звернутися до шанувальників.

Аїда Ніколайчук після перемоги на відомому українському проєкті зникла з поля зору шанувальників, повідомляє Politeka.net. Однак з 2019 року артистка повернулася на сцену і зараз також активно веде сторінку в Instagram.

На новому фото в соцмережі красуня постала у своєму новому образі - Аїда Ніколайчук лише недавно трохи поміняла колір волосся і тепер разом замість блонда, у неї - пшеничний.

Зірка позувала в красивій блискучій сукні, обвішена гірляндою.

"З Новим роком, друзі! Ви святкуєте Старий Новий Рік? Для мене, це завжди був привід продовжити новорічний настрій😉 🎄", - написала зірка.

За дві години публікація зібрала майже 900 лайків і багато коментарів.

"💘🌹😘🥰", "Так😍😍😍", "Раз, два, три, Аідочко 🔥 !!!!!", "Це дуже красиво👏 👏 👏 👏", "Королева України"," відмінно виглядаєш😍 😍 😍", " добрий день, Аїда❤️", " розбирали ялинку заплуталися в гірлянді?) ", "Ух яка ялинка!!! Зі святом Вас!", "Чудово виглядаєш😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, переможниця "Х-Фактор" з новою зовнішністю розповіла про зміни в житті

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук дала українцям обіцянку

Також Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук показала, з ким ділить ліжко після розлучення