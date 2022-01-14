Аїда Ніколайчук після перемоги на відомому українському проєкті зникла з поля зору шанувальників, повідомляє Politeka.net. Однак з 2019 року артистка повернулася на сцену і зараз також активно веде сторінку в Instagram.
На новому фото в соцмережі красуня постала у своєму новому образі - Аїда Ніколайчук лише недавно трохи поміняла колір волосся і тепер разом замість блонда, у неї - пшеничний.
Зірка позувала в красивій блискучій сукні, обвішена гірляндою.
"З Новим роком, друзі! Ви святкуєте Старий Новий Рік? Для мене, це завжди був привід продовжити новорічний настрій😉 🎄", - написала зірка.
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За дві години публікація зібрала майже 900 лайків і багато коментарів.
"💘🌹😘🥰", "Так😍😍😍", "Раз, два, три, Аідочко 🔥 !!!!!", "Це дуже красиво👏 👏 👏 👏", "Королева України"," відмінно виглядаєш😍 😍 😍", " добрий день, Аїда❤️", " розбирали ялинку заплуталися в гірлянді?) ", "Ух яка ялинка!!! Зі святом Вас!", "Чудово виглядаєш😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.
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