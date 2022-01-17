Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла в третьому сезоні "Х-Фактор", присоромила українців, обурившись в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - популярна українська співачка, яка брала участь у шоу "Х-Фактор". Якщо в другому сезоні артистка не змогла здобути перемогу, то в третьому стала тріумфатором проекту. Артистка активно розвиває свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс в Instagram Аїда показала, як проводить час.

"Ми тут в кіно вибралися. Як думаєте, на який фільм?",- запитала зірка, запропонувавши кілька варіантів відповіді.

На другому сторіс Ніколайчук обурилася поведінкою інших людей в кінотеатрі.

"Вчора були в кіно і ось що сталося. Люди, які сиділи ззаду, перекидаючи ногу на ногу, регулярно просто били по наших кріслах... Невже є люди, які не замислюються, що доставляють дискомфорт іншим??? Бомбить ще від того, що багато хто не вміє себе вести. А у вас було подібне?",- розповіла Аїда.

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