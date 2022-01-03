Як повідомляє Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром, на якому показала обличчя крупним планом, а в підписі до нього заінтригувала сюрпризом до Нового року.

На новій фотографії Аїд відображена на світлому тлі, вона постала у всій красі. Видно, що на ній стильний Темний наряд, красива об'ємна укладка волосся і яскравий елегантний макіяж на обличчі. Співачка задумливо доклала пальці до губ і дивиться ніби крізь екран.

У підписі до публікації Ніколайчук написала: "З Новим роком, друзі! Якщо раптом пропустили, вийшли два класних ремікси від @alex_ne_alexx на мою пісню"Love is...". Мої обіцяні подарунки до вас під ялинку. До речі, як відсвяткували Новий Рік?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

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