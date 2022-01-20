Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном легенды украинской эстрады Софии Ротару. Наследник звезды женат на красотке Светлане, с которой недавно отпраздновал годовщину - 28 лет вместе. У пары есть двое детей - Анатолий и Соня, которая улетела в США, где учится и строит карьеру модели. Руслан активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Руслан Евдокименко показал ребенка. Маленький щенок лежал с закрытыми глазами.

"Ребенок спит...", - написал Руслан Евдокименко.

Известно, что щенок - собачка дочери Руслана - Сони. Собаку породы хавапу назвали Голди и она живет с внучкой Ротару в Нью-Йорке, США. Но сейчас Соня прилетела в Украину на отдых к бабушке в особняк под Киев.

Напомним, внучка Софии Ротару засветила интерьер роскошной комнаты в особняке певицы под Киевом

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