Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря работе во многих шоу, но особенно по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк похвасталась своей новой белоснежной улыбкой и показала, как проходила процедура отбеливания зубов.

"Ну всё...теперь никакого винишка. Только белое", — высказалась Леся Никитюк.

Реакций и комментариев под публикациями нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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