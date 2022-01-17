Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете был Юрий Мешков.
Так, на этот раз партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Мешков предстал в новом образе. На нём элегантный черный костюм с белой рубашкой и черной бабочкой.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Ну, прямо Джеймс Бонд", "Может на пробы 007?! Достойная кандидатура", "Ничего себе!", "Очень Красивое фото", "Жених", "Высший класс", "Ух ты! Класс", "Красавчик", "Мужчина, по легче", "Срочно на рекламу дорогих мужских костюмов и часов".
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