Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Также, Настя Приходько вошла в звездную сотню на шоу "Співають всі".

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько позирует в шикарном черном обтягивающем платье, которое прикрывает белой накидкой с мехом. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками.

"С детства не люблю кофе!
Ни в каких его интерпретациях!

Что это за стереотипная фраза: "Давай встретимся на кофе"?!
Почему мне не предлагают при встрече выпить чай, сок, виски в конце концов?

Как по мне, кофе невкусный) Любой!

Я чаеман. Думаю, этот напиток полезнее, вкуснее, разнообразные в плане вкусовых вариаций.

Так что давайте чайку лучше попьем, да?", — предложила Настя Приходько.

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