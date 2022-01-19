Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году. Также, Настя Приходько вошла в звездную сотню на шоу "Співають всі".
Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько позирует в шикарном черном обтягивающем платье, которое прикрывает белой накидкой с мехом. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками.
"С детства не люблю кофе!
Ни в каких его интерпретациях!
Что это за стереотипная фраза: "Давай встретимся на кофе"?!
Почему мне не предлагают при встрече выпить чай, сок, виски в конце концов?
Как по мне, кофе невкусный) Любой!
Я чаеман. Думаю, этот напиток полезнее, вкуснее, разнообразные в плане вкусовых вариаций.
Так что давайте чайку лучше попьем, да?", — предложила Настя Приходько.
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