Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян является популярной зарубежной моделью, которая прославилась благодаря реалити-шоу "С Кардашьянами". После этого звезда снялась во многих проектах, стала бизнесвумен, а также прославилась в Инстаграм, где за ней следят сотни миллионов фанатов.
На новом фото в Инстаграм Ким появилась в миниатюрном купальнике. Звезда наслаждалась солнышком и впечатляя своими формами.
"Пляжное пати", - написала Ким под фотографиями.
Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
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"Боже мой", "Прекрасно", "Люблю это", "Отличные снимки, Ким", "Великолепная", "Я вижу что ты тут делала, Ким", "Милый пост", "Ким невероятная девушка", "Божественная Ким, так держать", "Просто удивительный вид с пляжа", "Ким, давай еще", "Купальник крут, где купила?".
Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем
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